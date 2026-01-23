23 Ocak
Elias Jelert, forma bulmaya başladı

Galatasaray'dan Southampton'a satın alma opsiyonu ile kiralanan Elias Jelert, sakatlığını atlattıktan sonra İngiliz ekibinde sürekli forma şansı bulmaya başladı.

calendar 23 Ocak 2026 10:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Elias Jelert, forma bulmaya başladı
Galatasaray'dan Southampton'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Elias Jelert, İngiliz ekibinde forma şansı bulmaya başladı.

14 MAÇ KAÇIRDI

Danimarkalı futbolcu, İngiliz ekibine transferinden sonra sakatlık yaşamış ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalmıştı. Jelert, bu süreçte 14 maç kaçırmıştı.

OPSİYONU İÇİN AÇIKLAMA

Jelert ile ilgili sakatlık sonrası Southampton'ın 22 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanmayacağı öne sürülmüştü.


Southampton Sportif Direktörü Johannes Spors ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bu haberleri yalanladı. Spors, "Bir futbol kulübü neden mayıs ayına kadar süresi olan bir opsiyonu kasım ayında kullanmak istesin? Bu hiç mantıklı değil. Opsiyonu kullanmak isteseniz de istemesiniz de bunu şimdi yapmazsınız. Ben de öyle söyledim" ifadelerini kullandı.

Aralık ayına kadar Southampton'da 4 maçta süre bulan Jelert, sakatlıktan döndükten sonra ise İngiliz ekibinde forma şansı bulmaya başladı.

27 Aralık'ta sakatlıktan dönen Danimarkalı futbolcu, o tarihten sonra 6 maçta forma buldu.

İNGİLTERE'DE NE YAPTI?

Southampton forması altında toplamda 10 maçta 473 dakika sahada kalan Jelert, 1 asist yaptı.

SATIN ALMA OPSİYONU

Southampton'ın yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiraladığı Jelert için 8.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

