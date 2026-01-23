Cizre Belediyespor Erkek Voleybol, ligden çekilmenin eşiğinde

Yeşil-kırmızılı ekip, 2019 yılında yükseldiği ligde ilk 8 hedefiyle başarılı sezonlar çıkardı. Geçtiğimiz sezon 24 maçta 5 galibiyet, 19 mağlubiyet sonunda topladığı 17 puanla ligden düşmekten son iki haftada kurtulan takım, bu yıl da maddi sıkıntılarla boğuşuyor.Ekonomik zorluklar nedeniyle istediği kadro kurmakta zorlanan yeşil-kırmızılılar, 14 takımın yer aldığı Efeler Ligi'nde geride kalan 15 haftada aldığı yenilgilerle puansız olarak son sırada yer alıyor.Cizre temsilcisinde, 10 sporcu paralarını alamadıkları gerekçesiyle ligin 10'uncu haftasında oynanan Galatasaray HDI Sigorta maçına çıkmadı.15. hafta maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçının ardından 2 sporcunun daha takımdan ayrılmasıyla Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda kriz gittikçe derinleşti.25 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe Medicana maçı öncesi yeterince sporcu olmadığı için antrenman dahi yapamayan takımın kalan birkaç oyuncusu ise günlerini tesislerde dinlenerek geçiriyor.Takım antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, takımın ligden çekilme sürecinde, kulübün de kapanmanın eşiğinde olduğunu söyledi.Sezon başından beri bekledikleri sponsor, iş insanları ile belediyeden maddi, manevi desteği alamadıklarını ifade eden Cıvıldak, "dedi.İlk 3 yıl takımın, ilk 8 hedefi ile mücadele ettiğini, kulübün geçen sezon başlayan maddi sıkıntıları nedeniyle güçlükle ligde kaldığını anımsatan Cıvıldak, şunları kaydetti:Kalan sporcuların başka takımlara transfer olmak istediklerini, bu ay sonuna kadar transfer döneminin sona ereceğini bildiren Cıvıldak, takımın ligden çekilmesi ve federasyona bildirmesi takdirde bunun olabileceğini belirtti.Takımın bu halde olmasını istemediklerini ama ellerinden de fazla bir şey gelmediğini anlatan Cıvıldak,diye konuştu.Ozan Ataseven de takım oyuncuları olarak kötü bir durumda olduklarını ve yeterince sporcu olmadığı için antrenman bile yapamadıklarını anlattı.Sezon başından beri çeşitli sözlerin verildiğini fakat hiçbirinin tutulmadığını belirten Ataseven, şunları aktardı:Oyunculardan Yılmaz Rohat Atik ise devre arası takıma büyük hayaller ve umutlarla katıldığını, takımı son 4 yılda Efeler Liginde iyi bir takım görüntüsünü verdiğini için tercih ettiğini belirtti.Takıma katıldıklarında maddi imkansızlıklar nedeniyle sporcular olarak etkilendiklerini anlatan Atik,ifadelerini kullandı.