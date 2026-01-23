Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe değerlendirmesi!

Sözcü spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.



İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı;



"ÇOK GÜZEL BİR DEFANS ANLAYIŞLARI VAR"

"Fenerbahçe'nin oynadığı takım İngiltere Premier Lig'de 3. sırada. Fenerbahçe de Süper Lig'de 2. sırada. Ben maçı izlerken İngiliz takımını 90 dakika boyunca kaleci hariç on kişi hep 20 metrede gördüm. O kadar güzel bir defans anlayışları var ki böyle bir takımı kolay kolay yaramazsınız.""Bizler hep topun olduğu yere bakarız. Arka tarafta ne oluyor bakmayız. Ama işte futbolda işler ve sonuç hep arka tarafta olur biter. Öyle bir pozisyonda gol yedik ki olmayacak pozisyon diye yorum yaparlar. Ama rakip o pozisyonu öyle hazırlar ki senin yapacak bir şeyin kalmaz. Bize kolay gelir ama onu hazırlamak ve yapmak çok zor iştir çok çalışma ister. Bizdeki futbol ulemaları var ya, 4-4- 2, 3-5-2, 3-5-6 diyerek milleti böyle saçma sapan numaralarla yiyorlar. Arkadaşlar bunların hepsi yalan! Topu kapınca hücum edeceksin, topu kaptırınca defans yapacaksın. Dün akşam Fenerbahçe'nin rakibi bunu yaptı. Hem de adamlar buraya epey eksik geldiler. Ama bir oyun planları var. Futbol pahalı transferlerle, uçak kaldırıp indirmelerle olmaz.""Adamlar Fenerbahçe'ye göre daha iyi takım. On maç oynasalar 9'unda Fener'i yenerler. Kusura bakmayın, futbol anlayışı olarak benim görüşüm. Hala bu Fenerbahçe'yi kötülemek değil. Fenerbahçe Tedesco ile iyi şeyler yapmaya başladı ama bu işler birkaç ayda olmaz. İnşallah Fenerbahçe girdiği bu yolda devam eder.""Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Bence bu Avrupa kupalarını öyle oynamalı ki oldu oldu, olmadı çay demleriz. Burası onlara hem yorgunluk verir hem de sakatlık getirir. Hedef Türkiye şampiyonluğu olmalı. Bazılarına ters gelir ama maalesef gerçek. Dün akşam adamlar hak etti ve kazanıp gittiler. Çok da zorlanmadılar."