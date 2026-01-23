İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe değerlendirmesi

Takvim spor yazarı ve yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.



İşte İlker Yağcıoğlu'nun o yazısı;



"TEDESCO'NUN SÖZLERİ GECENİN ÖZETİYDİ"



"Maçtan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında Tedesco'nun "Bu maç bizim için bir meydan okuma" sözleri aslında gecenin özetiydi. Ancak sahaya yansıyan görüntü, bu meydan okumaya ve Aston Villa'ya Fenerbahçe'nin hazır olmadığını gösterdi. Son beş maçtır yükselen oyun gücü, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde zirveye çıkmıştı. O maçta tempo, iştah ve agresiflik vardı. Ne var ki ligde oynanan Alanyaspor karşılaşması ve dün geceki mücadele, o Fenerbahçe'den oldukça uzak bir görüntü sundu. İki kanat oyuncusu Kerem ve Nene sahada yok gibiydi. Jhon Duran ise rakip savunmayla boğuşmaktan oyunun içine bir türlü giremedi."

"Tedesco

ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Tempo bir miktar yükseldi, özellikle

Talisca

'nın oyuna girişiyle birlikte

Fenerbahç

e net 3-4 gol pozisyonu buldu. Ancak bu kez de savunmada ciddi açıklar verildi. Sahanın en iyisi tartışmasız

İsma

il

Yüksek

'ti. Bu kadar dirençli ve etkili oynarken oyundan çıkması açıkçası anlaşılır değildi.

Fred

varken

İsmail

'in kenara gelmesi büyük soru işaretiydi.

Guendouzi

ve Musaba

gibi isimlerin eksikliği Fenerbahçe'ye pahalıya patladı."

"Bu tablo bize şunu net söylüyor: Bu takıma bir kanat ve bir santrfor takviyesi şart gibi duruyor. Sonuçta

Fenerbahçe

bu turu geçecektir. Ancak asıl hedefin lig olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor...

Umarım bu tempo

düşüklüğü ve isteksizlik Göztepe

maçına taşınmaz."