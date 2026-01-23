23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe değerlendirmesi

Spor yazarı ve yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe - Aston Villa maçını köşesinde değerlendirdi.

calendar 23 Ocak 2026 09:35
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe değerlendirmesi
Takvim spor yazarı ve yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte İlker Yağcıoğlu'nun o yazısı;

"TEDESCO'NUN SÖZLERİ GECENİN ÖZETİYDİ"

"Maçtan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında Tedesco'nun "Bu maç bizim için bir meydan okuma" sözleri aslında gecenin özetiydi. Ancak sahaya yansıyan görüntü, bu meydan okumaya ve Aston Villa'ya Fenerbahçe'nin hazır olmadığını gösterdi. Son beş maçtır yükselen oyun gücü, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde zirveye çıkmıştı. O maçta tempo, iştah ve agresiflik vardı. Ne var ki ligde oynanan Alanyaspor karşılaşması ve dün geceki mücadele, o Fenerbahçe'den oldukça uzak bir görüntü sundu. İki kanat oyuncusu Kerem ve Nene sahada yok gibiydi. Jhon Duran ise rakip savunmayla boğuşmaktan oyunun içine bir türlü giremedi."



"EKSİKLİKLER PAHALIYA PATLADI"

"Tedesco ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Tempo bir miktar yükseldi, özellikle Talisca'nın oyuna girişiyle birlikte Fenerbahçe net 3-4 gol pozisyonu buldu. Ancak bu kez de savunmada ciddi açıklar verildi. Sahanın en iyisi tartışmasız İsmail Yüksek'ti. Bu kadar dirençli ve etkili oynarken oyundan çıkması açıkçası anlaşılır değildi. Fred varken İsmail'in kenara gelmesi büyük soru işaretiydi. Guendouzi ve Musaba gibi isimlerin eksikliği Fenerbahçe'ye pahalıya patladı."

"BU TAKIMA BİR KANAT VE BİR SANTRFOR ŞART"

"Bu tablo bize şunu net söylüyor: Bu takıma bir kanat ve bir santrfor takviyesi şart gibi duruyor. Sonuçta Fenerbahçe bu turu geçecektir. Ancak asıl hedefin lig olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor... Umarım bu tempo düşüklüğü ve isteksizlik Göztepe maçına taşınmaz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
