Milli sporcu Sevim Margaret Bilen, Türk judosunda ümit vadediyor

1990'lı yıllarda çalışmak için gittiği ABD'den emekli olduktan sonra 11 yıl önce ailesiyle birlikte Ankara'ya dönüş yapan Nevşehirli Ali Bilen ile ABD'li eşi Denise Eileen'in ikiz kızlarından ümit milli judocu Sevim Margaret Bilen ve milli takım antrenörü Erhan Yıldız, çalışmalarını değerlendirdi.Ankara'da okuduğu ilkokulda 2. sınıftayken, beden eğitimi öğretmeni Erhan Yıldız'ın da teşvikiyle judoya başladığını belirten Sevim Margaret,dedi.Henüz 9 yaşındayken judoya başlayan Sevim Margaret,diye konuştu.Profesyonel sporcu olarak katıldığı ilk Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) olimpik sporcular arasına kabul edildiğini dile getiren ay-yıldızlı judocu, şöyle devam etti:Olimpiyat madalyası hayalini ne zaman kurmaya başladığına ilişkin de Sevim Margaret,şeklinde konuştu.Anadolu Parsı Spor Kulübü'nden Galatasaray'a transfer olan Sevim Margaret,dedi.Galatasaray'ın futbol maçlarını ve futbolcularını takip edip etmediğiyle ilgili de Sevim Margaret, şöyle konuştu:Ümit Milli Judo Takımı Antrenörü Erhan Yıldız, Sevim Margaret Bilen'i öğretmenlik yaptığı ilkokulda, ikinci sınıf öğrencileri arasından seçtiğini belirterek,dedi.Sevim Margaret'in bu seviyesi için anne ve babasıyla birlikte çok emek sarf ettiklerini dile getiren Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı: