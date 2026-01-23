23 Ocak
Galatasaray'ın Victor Nelsson planı!

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, İtalya'da performansıyla dikkat çekiyor. Galatasaray, Danimarkalı futbolcu için planını yaptı.

Galatasaray'ın Victor Nelsson planı!
Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, İtalya'da istikrarlı bir performans ortaya koyuyor.

İTALYA'DA İSTİKRAR BULDU

Danimarkalı futbolcu, bu sezon Hellas Verona'da 21 maçta sahada kaldı ve savunmanın önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

Nelsson, son oynanan ve 0-0 sona eren Cremonese maçının da oyuncusu seçildi.

OPSİYON İHTİMALİ


Hellas Verona'nın 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile yaptığı anlaşmaya göre 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak İtalyan ekibinin, ligde son sırada yer alması ve küme düşme ihtimali nedeniyle bu opsiyonu kullanması zor görünüyor.

Nelsson, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada gelecek yaz ne olacağını bilmediğini ancak Galatasaray'a geri dönmek istemediğini söylemişti.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray; Nelsson'un İtalya'daki performansı, geri dönmek istememesi ve Hellas Verona'nın küme düşme ihtimali nedeniyle 27 yaşındaki futbolcu için şimdiden plan yapmaya başladı.

Sarı-kırmızılılar, Nelsson'un bu performansının ardından Danimarkalı futbolcuya özellikle İtalya Serie A'dan başka talipler çıkacağına inanıyor ve bu teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

ROMA'DA DA OYNADI

Nelsson, Hellas Verona'dan önce de İtalya Serie A'da Roma'da kiralık olarak forma giymişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
