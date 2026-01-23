Beşiktaş'ta yarım kalan hikaye: Rafa Silva

Siyah-beyazlı futbol takımına 2024-2025 sezonu başında transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, 2020-2021'den bu yana zirveden uzak bir grafik sergileyen Beşiktaş'a büyük umutlarla imza attı.Rafa Silva, 3 yıllığına transfer olduğu siyah-beyazlılarda ilk sezonunda 49 maça çıkarken, yalnızca 2 karşılaşmayı kaçırdı. Kısa sürede Beşiktaşlı taraftarların en sevdiği futbolcu olan tecrübeli yıldız, ilk sezonunda tüm kulvarlarda 18 kez gol sevinci yaşadı.Geçen yılı hedefsiz tamamlayan siyah-beyazlı ekibin bu sezon da yarışta geride kalmasının ardından Rafa Silva, Fenerbahçe maçının ardından formayı bir daha giymedi.Beşiktaş'ta Portekizli hücum oyuncusunun ayrılış süreci de derbinin ardından hızlandı.Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı takımda görev yaptığı yaklaşık 1,5 sezonluk süreçte 65 maça çıktı.Rafa Silva, Süper Lig'de 17, Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 olmak üzere 23 kez gol sevinci yaşadı.Rafa Silva, Beşiktaş kariyerinde 1 kez kupa sevinci yaşadı.Portekizli yıldız, siyah-beyazlı forma altında TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.Rafa Silva, Galatasaray'a karşı çıktığı derbi maçlarında 2 kez fileleri havalandırdı.Sarı-kırmızılı takıma karşı 4 maça çıkan Portekizli forvet, söz konusu müsabakalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda sadece 2 maç kaçırdı.Rafa Silva, ligde cezalı olduğu Sivasspor, kupada ise rahatsızlığından dolayı Kırklarelispor maçlarında görev yapamadı.Beşiktaş'ın 51 maç yaptığı geçen sezon 49 müsabakada forma giyen Rafa Silva, 18 kez rakip fileleri havalandırmıştı.Portekizli oyuncu, bu sezon ise 26 karşılaşma yapan siyah-beyazlı takımla toplam 16 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 5 gol kaydeden Rafa Silva, 10 müsabakada ise forma giymedi.Beşiktaş'ta 2 Kasım'da oynanan ligdeki Fenerbahçe derbisinin ardından Rafa Silva ile ilgili yaşanan sorun gün geçtikçe çözülmez bir hale geldi.Süper Lig'de 11. haftasındaki derbide siyah-beyazlı takım, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Daha sonra 15 Kasım'da Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısı düzenlerken ikili, Portekizli futbolcunun takımda çok mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini kendilerine ilettiğini açıkladı.Süreçte tüm girişimlere rağmen bir daha siyah-beyazlı formayı giymeyen Rafa Silva, yalnızca ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kulübede yer aldı.Son kez bu maçtan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkan deneyimli futbolcunun isteksiz tavırları dikkati çekerken, Beşiktaşlı bazı futbolseverler de Rafa Silva'yı ıslıklayarak protesto etti.Rafa Silva'nın uzun bir aranın ardından Çaykur Rizespor maçında kulübede yer alması bazı taraftarları heyecanlandırırken, durumun farklı yönünü karşılaşmanın ardından basın toplantısında Sergen Yalçın gözler önüne serdi.Söz konusu müsabakanın ardından konuşan Yalçın, şu ifadeleri kullanmıştı:Rafa Silva, daha sonra siyah-beyazlıların Antalya kampında yer alsa da bu birliktelik, tamamen yükümlülükler karşısında hata yapmamak için bir süre daha devam etti.Deneyimli hücum oyuncusu, dün resmen Benfica'ya transfer oldu.Böylelikle sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, siyah-beyazlı renklere veda eden Rafa Silva ile Benfica'da bir araya geldi.Portekiz ekibinin sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki forvet iseifadelerini kullandı.2016-2024 yılları arasında da Benfica'da oynayan Rafa Silva, kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.Rafa Silva, Beşiktaş'taki kariyerinde 3 farklı başkanla çalıştı.Beşiktaş'a Hasan Arat'ın başkanlık döneminde 2024-2025 sezonunda imza atan deneyimli oyuncu, Arat'ın istifasının ardından kısa süre görevi devralan Hüseyin Yücel idaresinde mesaide bulundu.Siyah-beyazlılarda Aralık 2024'te olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve Serdal Adalı seçilirken mevcut başkan Adalı, Rafa Silva'nın kulüpteki sürecinde üçüncü başkan oldu.Rafa Silva, 1,5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 4 teknik adamla çalıştı.Kulübün içindeki kaoslu süreci ilk sezonunda yaşayan Portekizli futbolcu, Serdar Topraktepe, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın yönetiminde görev yaptı.Beraber çalıştığı teknik adamların gözdesi olmayı başaran Rafa Silva, Sergen Yalçın ile Beşiktaş kariyerine noktayı koydu.