Futbolda tüm liglerde haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e 19, TFF 1. Lig'e 22, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'a 20, Beyaz Grup'a 22, TFF 3. Lig'e 18. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 16. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
23 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Samsunpor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
TFF 1. Lig
23 Ocak Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor (Yeni Adana)
24 Ocak Cumartesi:
13.30 Serikspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
25 Ocak Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
26 Ocak Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
23 Ocak Cuma:
14.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK (Merkez Spor Kompleksi)
24 Ocak Cumartesi:
Güzide Gebzespor-Yeni Malatyaspor (Aleattin Kurt)
13.00 Ankara Demirspor-Muşspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Dağılgan)
13.00 Mardin 1969 Spor-Somaspor (21 Kasım Şehir)
15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Isbaş Isparta 32 SK (Kırklareli Atatürk)
15.00 Menemen FK-Adanaspor (Menemen İlçe)
17.00 Bursaspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
17.00 Fethiyespor-Aliağa Futbol (Fethiye İlçe)
Beyaz Grup:
23 Ocak Cuma:
14.00 Seza Çimento Elazığspor-MKE Ankaragücü (Elazığ)
14.00 Adana 01 FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Ali Hoşfikirer)
24 Ocak Cumartesi:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Altınordu (Erzincan 13 Şubat Şehir)
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Karacabey Belediyespor (Erbaa İlçe)
13.00 Kepezspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Kepez Hasan Doğan)
13.00 Bucaspor 1928-GMG Kastamonuspor (Yeni Buca)
15.00 Beykoz Anadoluspor-Muğlaspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Sultan Su İnegölspor-Karaman FK (İnegöl İlçe)
15.00 İskenderunspor-Batman Petrolspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
TFF 3. Lig
1. Grup:
24 Ocak Cumartesi:
13.00 Bulvarspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Alemdağ)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Galataspor (İBB 100. Yıl)
15.00 Edirnespor-Bursa Yıldırımspor (Edirne Şehir)
25 Ocak Pazar:
13.00 Polatlı 1926 SK-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Polatlı İlçe)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Çorluspor 1947 (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.00 Silivrispor-İnkılap Futbol (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Yalova FK 77 SK-İnegöl Kafkasspor (Yalova Atatürk)
15.00 Kestel Çilekspor-Astor Enerji Çankayaspor (Minareli Çavuş)
2. Grup:
24 Ocak Cumartesi:
13.00 Cinegold Ağrı 1970 SK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Silifke Belediyespor-Erciyes 38 Futbol (Silifke Şehir)
13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Diyarbekirspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
25 Ocak Pazar:
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Kırıkkale FK (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
13.00 Malatya Yeşilyurtspor-12 Bingölspor (Yeni Malatya)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Faruk Çelik)
13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Başpınar)
13.00 Kilis 1984-Niğde Belediyespor (7 Aralık)
3. Grup:
25 Ocak Pazar:
13.00 1926 Bulancakspor-Giresunspor (Bulancak İlçe)
13.00 Çayelispor-52 Orduspor (Çayeli İlçe)
13.00 Amasyaspor-Tokat Belediyespor (12 Haziran)
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Artvin Hopaspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Sebat Gençlikspor-Fatsa Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-TCH Group Zonguldakspor (Yozgat Şehir)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Düzce Cam Düzcespor (Dr.Necmettin Şeyhoğlu)
17.00 Orduspor 1697-Pazarspor (19 Eylül)
4. Grup:
25 Ocak Pazar:
13.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Söke 1970 SK (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
13.00 Alanya 1221- Tire 2021 FK (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Oktaş Uşakspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Nazillispor-Eskişehirspor (Pamukören)
15.00 Afyonspor-Kütahyaspor (Zafer)
17.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Karşıyaka (Balıkesir Atatürk)
17.00 Altay-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 İzmir Çoruhlu FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Kadın Futbol Süper Ligi
24 Ocak Cumartesi:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yüksekova SK (Seyrantepe 2 Nolu Sentetik Çim)
25 Ocak Pazar:
12.00 Fatih Vatanspor-Çekmeköy Bilgidoğa (Belediye 100.Yıl)
12.00 1207 Antalyaspor-Galatasaray GAİN (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
12.00 Hakkarigücü-Ünye Kadın SK (Merzan Şehir)
12.00 Fenerbahçe arsaVev-Sercan İnşaat Gaziantep Algspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)
14.00 Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Kadir Özcan Tesisleri Çim Saha)
