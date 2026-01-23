Para atlet Umut, dünya 4.sü olduğu Fransa'da zirveye odaklandı

Adana'da doğuştan bedensel engelli olan Umut, 10 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı. Umut, tekerlekli sandalye yarışında kendini geliştirmek için 2015'te Adana Amatörce Spor Kulübü'nde eğitim almaya başladı.Milli takım antrenörü Nuray Sev'in desteğiyle Türkiye şampiyonlukları elde eden genç para atlet, 2022'de ise Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen Liseler Dünya Spor Oyunları'nda genel klasmanda dünya dördüncüsü oldu.Eğitimini Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfta sürdüren Umut, Paris'te ağustosta yapılacak Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor.Şampiyona öncesi antrenmanlarına Serinevler Atletizm Pisti'nde devam eden genç sporcu, Fransa'dan bu kez altın madalyayla ayrılmak istiyor.Umut Çabuk, çocuk yaşlardan itibaren hayatının sporla iç içe olduğunu söyledi.Bedensel engeline rağmen pes etmeden çalıştığını dile getiren Umut, şöyle konuştu:Umut, bazen zorlansa da üniversite eğitimi ve atletizmi beraber yürüttüğünü anlattı.İsviçreli para atlet Marcel Hug'u örnek aldığını belirten Umut,dedi.Umut, altın madalya hedefine ulaşmak için yoğun tempoda çalıştığını vurgulayarak,diye konuştu.Engelli bireylere evden çıkmaları tavsiyesinde bulunan Umut,ifadelerini kullandı.Milli takım antrenörü Nuray Sev de sporcusunun, Türkiye şampiyonalarındaki başarılarıyla kendisini gururlandırdığını söyledi.Daha büyük zaferler elde etmek için antrenmanlara devam ettiklerini dile getiren Sev, şunları kaydetti: