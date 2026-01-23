23 Ocak
Okan Buruk'un rotasyon düşüncesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Fatih Karagümrük maçında kadroda rotasyona gidebilir.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.


Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

LİGDE SON 6 MAÇTA KAYBETMEDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada Kocaelispor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. "Cimbom" bu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı yenerken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

KALESİNİ KORUMAKTA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 11 maçın 9'unda gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine 11 gol izni veren Galatasaray, son 4 deplasman maçında kalesini kapatamadı.

ROTASYON PLANI

Galatasaray, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak.

"Devler Ligi"nin 7. haftasında 21 Ocak'ta konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 28 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Manchester City maçıyla tamamlayacak.

Atletico Madrid maçında aldığı beraberlikle puanını 10'a yükselten Galatasaray, hem morallendi hem de play-off'ta mücadele etme yolunda büyük bir adım attı. Teknik direktör Okan Buruk'un hafta içinde yapılacak Manchester City maçını düşünerek Fatih Karagümrük müsabakasında rotasyona gitmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
