Galatasaray'ın İtalya Ligi takımlarından Napoli'nden yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi.
26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu, cuma günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.
Galatasaray, Lang için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu olacak.
NOA LANG'IN PERFORMANSI
Noa Lang, sezon başında 25 milyon Euro karşılığında PSV'den transfer olduğu Napoli ile 27 maçta süre aldı.
Hollandalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
