22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-049'
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-190'
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi!

Galatasaray, Napoli ile anlaşmasının ardından Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi.

23 Ocak 2026 00:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi!




Galatasaray'ın İtalya Ligi takımlarından Napoli'nden yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi.

26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu, cuma günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Galatasaray, Lang için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu olacak.

NOA LANG'IN PERFORMANSI

Noa Lang, sezon başında 25 milyon Euro karşılığında PSV'den transfer olduğu Napoli ile 27 maçta süre aldı.

Hollandalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
