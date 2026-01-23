23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Draguş: G.Saray'a karşı 1 puan kıymetli!

Gaziantep FK futbolcusu Denis Draguş, geçen hafta oynanan Galatasaray maçı ve bu hafta karşılaşacakları Konyaspor maçı hakkında konuştu

calendar 23 Ocak 2026 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gaziantep FK'de Rumen futbolcu Denis Draguş, Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahalarında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları maça odaklandıklarını ve kazanmak istediklerini söyledi.
Ara transfer döneminde daha önce de formasını giydiği Gaziantep FK'nin kadrosuna dahil olan ve kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon ikinci maçına çıkmaya hazırlanan Draguş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak kazanmaya odaklandıklarını anlattı.

Galatasaray deplasmanından aldıkları bir puanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve takım olarak mutlu olduklarını dile getiren Draguş, pazar günü sahalarında Konyaspor ile yapacakları karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:

"Benim için çok özel bir maç olacak. Döndükten sonra Konyaspor maçı, evimde ilk maçım olacak, bu yüzden özel hisler barındırıyorum. Takım olarak sadece kazanmaya odaklandık. Başka bir alternatifimiz yok, aynı şekilde devam edersek bizim için iyi olacak. Bu sezon atabildiğim kadar gol atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
