Draguş: G.Saray'a karşı 1 puan kıymetli!

Ara transfer döneminde daha önce de formasını giydiği Gaziantep FK'nin kadrosuna dahil olan ve kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon ikinci maçına çıkmaya hazırlanan Draguş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak kazanmaya odaklandıklarını anlattı.Galatasaray deplasmanından aldıkları bir puanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve takım olarak mutlu olduklarını dile getiren Draguş, pazar günü sahalarında Konyaspor ile yapacakları karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti: