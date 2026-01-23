23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Aliağa FK, Fethiye'de çıkış peşinde

Son maçını kazanan Aliağa FK, Fethiye deplasmanında kazanarak çıkışını sürdürmenin peşinde

calendar 23 Ocak 2026 13:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA




TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Aliağa Futbol 24 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak.

Geçen hafta evinde Gebzespor'u yenerek çıkışa geçen Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını ifade etti. Somaspor deplasmanından 2-1 galip ayrılan Fethiyespor'un tecrübeli çalıştırıcısı Sait Karafırtınalar ise iç sahada kazanıp 2'de 2 yapacaklarına inandığını kaydetti.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
