Göztepe, İstanbul takımlarına karşı üstün

Göztepe, İstanbul temsilcilerinden ligdeki maçlarda toplamda 14 puan elde etti

23 Ocak 2026 13:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, İstanbul takımlarına karşı üstün






Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe bu sezon İstanbul temsilcilerine karşı başarılı sonuçlara imza attı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK, Kasımpaşa, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ve ikas Eyüpspor'un olduğu ligde rakiplerini 4 kez yenen Göztepe 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göz-Göz, 3'üncü hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Göztepe 6'ncı haftada ise Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Beşiktaş maçını 3-0 kazandı. Ertesi hafta İstanbul'da Eyüpspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp 1 puanı hanesine yazdırdı.

SADECE GALATASARAY'A KAYBETTİ

Göztepe 8'inci haftada evinde bu kez Başakşehir'le karşı karşıya geldi ve maçı 1-0 kazanmasını bildi. 10'uncu hafta ise Galatasaray deplasmanına çıkan Göztepe renktaşına 3-1 kaybederek İstanbul temsilcilerine karşı ilk mağlubiyetini yaşadı. 12'nci haftada Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın rakibi olan Göztepe mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İstanbul ekiplerinden şu ana kadar 14 puan alan Göztepe Avrupa yolunda önemli avantajlar yakaladı.

Fenerbahçe maçına da galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, Kadıköy'de oynadığı son 10 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
