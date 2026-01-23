Kars'ta curling sporcularının hedefi üst klasman ve milli forma

Kars'ta curling için sporcu seçmeleri yapıldıktan sonra kurulan ve 1. Lig'e çıkarak burada mücadele eden Kafkars Spor, Erzurum Curling Arena Salonu'nda düzenlenen ve 25 Ocak'ta sona erecek Curling 1. Lig Müsabakaları'nda başarılı olup Süper Lig'e yükselmek istiyor.Her iki kategoride de mücadele eden Kafkars Spor'un sporcuları, sonrasında ise milli takım forması giyerek Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeyi hedefliyor.Kafkars Spor Kulübü Antrenörü Hayrettin Can Karaciğer, curling ile Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde okurken tanıştığını söyledi.Merak duygusuyla bu spora başladığını belirten Karaciğer,dedi.Karaciğer, alt liglerde bulunan takımların da olduğunu ifade ederek,şeklinde konuştu.Çıldır Gölü üzerinde çocukların oynadığı curlingi daha önce kendilerinin de denediğini anlatan Karaciğer,ifadelerini kullandı.Sporculardan Yusuf Can Altun ise Kağızman ilçesinden Kars'a taşındıktan sonra bu sporla tanıştığını anlattı.Taşınmanın ardından okulunun ve ortamının tamamen değiştiğini dile getiren Yusuf Can, şöyle konuştu:Sporculardan Berrak Su Yüceur da kadın takımının kaptanı olduğunu belirterek, Kars'ta buz pisti açılınca buz pateni yapmak için gittiğini ve orada curling ile tanıştığını, kadın takımı olarak Süper Lig'e çıkmayı ve ardından milli takıma girmeyi hedeflediğini söyledi.