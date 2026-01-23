23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Kars'ta curling sporcularının hedefi üst klasman ve milli forma

Kars'ta curling sporuna gönül verenlerin amacı üst klasmanda yer alabilmek ve milli formayı terletebilmek

calendar 23 Ocak 2026 12:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kars'ta curling sporcularının hedefi üst klasman ve milli forma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Curling Federasyonunun desteğiyle Kars'ta kurulan Kafkars Spor, kadınlar ve erkeklerde mücadele ettiği Curling 1. Lig Müsabakaları'nda başarılı olup bir üst klasmana yükselmeyi hedefliyor.
Kars'ta curling için sporcu seçmeleri yapıldıktan sonra kurulan ve 1. Lig'e çıkarak burada mücadele eden Kafkars Spor, Erzurum Curling Arena Salonu'nda düzenlenen ve 25 Ocak'ta sona erecek Curling 1. Lig Müsabakaları'nda başarılı olup Süper Lig'e yükselmek istiyor.

Her iki kategoride de mücadele eden Kafkars Spor'un sporcuları, sonrasında ise milli takım forması giyerek Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeyi hedefliyor.

Kafkars Spor Kulübü Antrenörü Hayrettin Can Karaciğer, curling ile Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde okurken tanıştığını söyledi.


Merak duygusuyla bu spora başladığını belirten Karaciğer, "Kars'ta antrenörlük belgemi alarak bu spora başladım. Sporcularımızla da okullarda gidip konuştuk, tanıştık ve onlarla antrenman yapmaya başladık. Şu an Kars'tan bir kadın, bir erkek takımıyla 1. Lig'de mücadele ediyoruz." dedi.

Karaciğer, alt liglerde bulunan takımların da olduğunu ifade ederek, "Şu an biz 1. Lig müsabakalarına katılıyoruz. İnşallah güzel sonuçlanır. Curling yapacak sporcunun buza yaktın olması lazım. Zaten curling, buz satrancı gibi bir şey. Her iki takımın da taktiksel atışları oluyor. Biz de burada sporcunun hem esnek olmasına hem de taktiksel açıdan oyuna yatkınlığına bakıyoruz. Bu şekilde seçmeleri yapıp sporcularımızı belirledik." şeklinde konuştu.

"Çıldır Gölü üzerinde geleneksel olarak yapmaya çalıştık"

Çıldır Gölü üzerinde çocukların oynadığı curlingi daha önce kendilerinin de denediğini anlatan Karaciğer, "Onlar bizim için ilham kaynağı oldu. Biz de zamanında gittik, Çıldır Gölü üzerinde geleneksel olarak yapmaya çalıştık. Açıkçası onlar bizim için gerçekten ilham kaynağı oldu. Şu anda daha iyi imkanlarla curling oynuyor ve daha çok profesyonelleşmeye çalışıyoruz. Şu an 1. Lig'deyiz ve daha üst ligde oynamayı kendimize hedef koyduk. İnşallah Kars'tan milli takıma sporcularımız yetişir. Onları yurt dışında ülkemizi temsil ederken görmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Yusuf Can Altun ise Kağızman ilçesinden Kars'a taşındıktan sonra bu sporla tanıştığını anlattı.

Taşınmanın ardından okulunun ve ortamının tamamen değiştiğini dile getiren Yusuf Can, şöyle konuştu:

"Spor yapma arayışı içindeyken okulun beden eğitimi öğretmeni curling ile tanıştırdı. Kars'ı 1. Lig'de temsil ediyoruz. Hedefimiz Süper Lig, nasip olursa inşallah oradan da milli takıma girmek istiyorum. Bu sporu sosyal medyadan görmüştüm, öğretmenim de yönlendirince ilgimi çekti. Selim ilçesinde curling oynayan çocuklar gibi biz de Çıldır Gölü'nde oynadık ve çok keyifli geçmişti. Zaten sporun orijinali buzun üzerinde yapıldığı için az da olsa o deneyimi tattık."

Sporculardan Berrak Su Yüceur da kadın takımının kaptanı olduğunu belirterek, Kars'ta buz pisti açılınca buz pateni yapmak için gittiğini ve orada curling ile tanıştığını, kadın takımı olarak Süper Lig'e çıkmayı ve ardından milli takıma girmeyi hedeflediğini söyledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.