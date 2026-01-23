23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
Levante-Elche
23:00
Inter-Pisa
22:45
Auxerre-PSG
22:00
Darmstadt-Nürnberg
20:30
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
Standard Liege-Gent
22:45

Menemen FK'nın rakibi Adanaspor

Play-Off potasında yer alan Menemen FK, düşme hattına demir atan Adanaspor ile karşılaşacak

calendar 23 Ocak 2026 13:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste galibiyetlerle 35 puanla Play-Off potasına adını yazdıran Menemen Futbol Kulübü 24 Ocak Cumartesi günü evinde 4 puana sahip düşme potasındaki Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Berat Can Taşkesen düdük çalacak.

Teknik direktör Bilal Kısa, Adanaspor'a saygı duyduklarını belirterek, "Biz serimizi sürdürmek istiyoruz. Kazanıp üst sıralardaki yerimizi koruyacağız" dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
