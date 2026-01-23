23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Bucaspor 1928 sahasında 3 puan peşinde

Düşme hattından kurtulmak isteyen Bucaspor 1928, sahasında Kastamonu'yu ağırlıyor

calendar 23 Ocak 2026 13:35
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-2 kaybedip düşme hattından çıkamayan Bucaspor 1928 24 Ocak Cumartesi günü evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Emrullah Baydar'ın yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak.

12 puanla sonuncu sırada yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını belirterek, "Kazanmaktan başka bir durum düşünmüyoruz. Artık bizim açımızdan her maç final niteliği taşıyor" diye konuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
