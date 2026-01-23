23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Beşiktaş'tan El Bilal Toure kararı!

Beşiktaş, formunun zirvesinde yer alan Malili yıldız El Bilal Toure ile ilgili kararını verdi.

calendar 23 Ocak 2026 09:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan El Bilal Toure kararı!
Beşiktaş'ta son maçlarda attığı gollerle siyah- beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran El Bilal Toure'nin geleceği netlik kazandı.

Teknik heyet ve yönetim kurulu, gerek mücadelesi gerek skora etki eden oyunuyla Malili forvetin performansından son derece memnun. Kronik problem ve ciddi bir sakatlık yaşamaması halinde 24 yaşındaki golcünün Atalanta'dan tapusunun alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SERGEN YALÇIN: "BONSERVİSİ ALINSIN"



Şayet El Bilal Toure sezon boyunca kalan resmi maçlarda 15 gol barajına ulaşırsa, 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu yönetim kararına gerek kalmadan otomatikman devreye girecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de banko oynattığı siyah beyazlı futbolcu için 'Bonservisi alınsın' raporu verdiği aktarıldı. Takım arkadaşlarıyla güçlü bağları ile dikkat çeken Malili oyuncu, antrenmanlardaki çalışkan ve hırslı görüntüsüyle alkış topluyor.

OPSİYONA 9 GOL KALDI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın genelde sol kanatta görev verdiği El Bilal Toure'nin Afrika Kupası'ndan dönüşü muhteşem oldu. Türkiye Kupası'nda Keçirörengücü ve Süper Lig'de Kayserispor müsabakalarında ağları sarsan 24 yaşındaki yıldız, siyah- beyazlı forma altında gol sayısını 6'ya yükseltti. 5 de asisti bulunan Toure, 9 gol daha atarsa gol sayısını 15'e yükseltecek ve satın alma opsiyonu devreye girecek.

40 MİLYON EURO

Oyuncunun potansiyeline güvenen Beşiktaş yönetimi, El Bilal Toure'nin bonservisini Atalanta'dan aldıktan sonra serbest kalma bedelini de belirledi. Siyah-beyazlı kurmaylar, yıldız forvetin sözleşmesine 40 milyon euro serbest kalma bedeli maddesi eklemeyi planlıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
