23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Ömer Üründül'den Fenerbahçe değerlendirmesi!

Spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Aston Villa maçını köşesinde değerlendirdi.

calendar 23 Ocak 2026 09:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Ömer Üründül'ün o yazısı;

"NEDEN 55 DAKİKA KÖTÜ GİTTİ?"



"Tedesco'nun 56. dakikada yaptığı 2 değişikliğe kadar Fenerbahçe adeta sahada hiçbir varlık gösteremedi. Tabi ki Aston Villa güçlü bir Premier Lig takımı. Maçın da doğal olarak favorisiydi. Ama F.Bahçe'nin de kendi seyircisi önünde bir reaksiyon göstermesi lazım. Neden toplam 55 dakika maç kötü gitti? Öncelikli nedenler; sakatlıktan sonra hazır olmayan Semedo'nun bir de ters ayakla sol bek oynayınca pasif kalması ve Nene'nin sahada yokları oynamasıydı. Tabi ki rakip maçı domine ediyordu, skor avantajını da buldular."

"3 ŞUTU DA PAS GİBİYDİ"

"Talisca oyuna girdikten hemen sonra çok net bir pozisyon buldu ama ısınmadığından etkili vuramayıp kaleciyi geçemedi. Talisca arka arkaya 3 defa topla buluşup pas yerine gereksiz şutlar atmayı tercih etti. 3 şutu da adeta geri pas gibiydi. Bir tane de Kerem kaçırdı. Filelere giden bir top da ofsayt kararıyla iptal edildi."

"TAKIMIN EN İYİSİ İSMAİL'Dİ"

"Rakibin değerlendiremediği 2 fırsat ve kaleci Ederson'un bir önemli kurtarışı vardı. Fenerbahçe'de esas sorun şu; günümüz futbolunda üretkenlik için kanat forvetlerinin adam eksiltmesi ve devamlılığı lazım. Nene ile Kerem çalım atarak bir kişi dahi eksiltemediler. Bu durumda santrforlardan da fazla bir şey beklemek mümkün olmuyor. Duran zaten dengesiz girişlerle hep yerde. Takımın en iyisi İsmail'di. Zor maçlarda hırsı ve gücü ile ön plana o çıkıyor. Skriniar kalitesiyle bağdaşmayan gereksiz kart görerek cezalı duruma düştü. İyi ki VAR devreye girmedi!"



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
