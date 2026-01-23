Milli boksörler uluslararası turnuvalarda madalya kovalayacak

Geçen yılı yoğun ve verimli geçiren milli sporcular, İtalya'da 21 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile Bulgaristan'da 15-26 Eylül'de gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda başarı için çalışmalarını Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübünün tesislerinde sürdürüyor.Turnuvalara milli takım antrenörü Selim Vinçoğlu yönetiminde hazırlanan milli sporcular, kürsüde yer almayı hedefliyor.Vinçoğlu, bu yıl kendilerini yoğun bir turnuva takviminin beklediğini söyledi.Önlerinde Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara kota almak için 3 önemli organizasyon olduğunu belirten Vinçoğlu,diye konuştu.Vinçoğlu, Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirerek, boksta alınacak başarıların olimpiyatlarda da katlanarak büyümesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.Milli boksörlerden Samet Gümüş, iyi bir yıl geçirmek istediklerini söyledi.Çalışmaları yoğun tempoda sürdürdüklerini aktaran ay-yıldızlı sporcu,ifadelerini kullandı.Samet Gümüş, gençlere örnek olmak istediğini belirterek,dedi.Semih Gümüş ise 2025 yılının kendisi için çok iyi geçtiğini anlatarak, uluslararası turnuvalarda 2 kez üçüncü olduğunu kaydetti.Bu yıl da yeni başarılar hedeflediğini ve buna yönelik çalıştığını belirten milli boksör,diye konuştu.Semih Gümüş, katıldığı turnuvalarda tecrübeli sporcuları yendiğinden bahsederek, öncelikli hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.Milli boksör Güler Deniz Topuz, geçen sene sakatlıklar yaşadığını ancak çalışmayı bırakmadığını söyledi.Geçen sene kick boksta dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırdığını aktaran Güler Deniz,ifadelerini kullandı.