23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Benfica taraftarlarından Rafa Silva'ya tepki!

Beşiktaş'ta ciddi problemler yaşayan ve ara transfer döneminde eski kulübü Benfica'ya transfer olan Rafa Silva hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibinin taraftarları, sosyal medyada yıldız futbolcunun geri dönüşünü eleştirdi.

calendar 23 Ocak 2026 11:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Benfica taraftarlarından Rafa Silva'ya tepki!
Beşiktaş'ta mutsuz olan ve takımdan ayrılmak istediğini ifade eden Portekizli futbolcu Rafa Silva, eski takımı Benfica'ya transfer oldu.

32 yaşındaki yıldız oyuncunun Benfica'ya geri dönüşü gündem yaratırken, Portekiz ekibinin taraftarları ise duruma tepki gösterdi.

Record'da yer alan habere göre, başkan Rui Costa'nın ara transfer dönemindeki bu hamlesi büyük tepki çekmiş durumda.



İşte Benfica taraftarlarının Rafa Silva transferinin ardından yaptığı yorumlar:

"GEMİYİ TERK EDEN BİRİNE TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

"Bu transferde kendimi göremiyorum. Rafa zamanında ayrılmak istedi. Beşiktaş ile yapılan anlaşmanın bedelini ve ne kadar kazanacağını açıklamaya cesaret edin. Sportif olarak katkı verebilir ama gemiyi terk etmek isteyen birine tahammül edemeyiz."

"BU DURUM SADECE BENFICA'DA OLUR"

"Saçmalık! Yaptıklarınızdan utanın! Öfkelenip bedelsiz ayrılan bir oyuncu şimdi 7 milyon Euro karşılığında geri mi dönüyor?! Bu sadece Benfica'da olur."

"HER SEVİYEDE BECERİKSİZLİK" 

"Yazıklar olsun! 29 yaşındayken sözleşmesini yenilemediler ancak 32 yaşında milyonlarca Euro saçılıyor. Bu mantığın ötesinde! Her seviyede beceriksizlik. Doğru yolda mıyız?"



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
