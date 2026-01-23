Benfica taraftarlarından Rafa Silva'ya tepki!

Beşiktaş'ta mutsuz olan ve takımdan ayrılmak istediğini ifade eden Portekizli futbolcu Rafa Silva, eski takımı Benfica'ya transfer oldu.



32 yaşındaki yıldız oyuncunun Benfica'ya geri dönüşü gündem yaratırken, Portekiz ekibinin taraftarları ise duruma tepki gösterdi.



Record'da yer alan habere göre, başkan Rui Costa'nın ara transfer dönemindeki bu hamlesi büyük tepki çekmiş durumda.

"Bu transferde kendimi göremiyorum. Rafa zamanında ayrılmak istedi. Beşiktaş ile yapılan anlaşmanın bedelini ve ne kadar kazanacağını açıklamaya cesaret edin. Sportif olarak katkı verebilir ama gemiyi terk etmek isteyen birine tahammül edemeyiz.""Saçmalık! Yaptıklarınızdan utanın! Öfkelenip bedelsiz ayrılan bir oyuncu şimdi 7 milyon Euro karşılığında geri mi dönüyor?! Bu sadece Benfica'da olur.""Yazıklar olsun! 29 yaşındayken sözleşmesini yenilemediler ancak 32 yaşında milyonlarca Euro saçılıyor. Bu mantığın ötesinde! Her seviyede beceriksizlik. Doğru yolda mıyız?"