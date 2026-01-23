Galatasaray'da 3 şutta ilk 8 kaçtı!

Galatasaray'ın grup aşamasında kaybettiği puanlarda kaçırdığı önemli fırsatlar akıllarda yer etti.
Eintracht Frankfurt deplasmanında Barış Alper ve Monaco'da İlkay Gündoğan kale önünden yüzde 99'luk gol pozisyonlarında topu auta yolladı.
Son oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında son anlarda Gabriel Sara kaleci Oblak'a topu nişanladı. Bu üç şut gol olsaydı, Galatasaray puanını 18'e çıkarıp ilk 8'e kalmayı da çoktan garantileyecekti...
Sarı-kırmızılılar sezon başında hedefini ilk 8 olarak belirlemişti.
Eintracht Frankfurt deplasmanında Barış Alper ve Monaco'da İlkay Gündoğan kale önünden yüzde 99'luk gol pozisyonlarında topu auta yolladı.
Son oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında son anlarda Gabriel Sara kaleci Oblak'a topu nişanladı. Bu üç şut gol olsaydı, Galatasaray puanını 18'e çıkarıp ilk 8'e kalmayı da çoktan garantileyecekti...
Sarı-kırmızılılar sezon başında hedefini ilk 8 olarak belirlemişti.