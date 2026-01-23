23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Voleybol'da haftanın programı

Kıran kırana geçen müsabakalarda Sultanlar Ligi'nde 18'inci, Efeler Ligi'nde 16'ncı hafta maçları oynanacak

23 Ocak 2026 10:39
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Voleybol'da haftanın programı
Voleybolda Sultanlar Ligi'nde 18'inci, Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Sultanlar Ligi

24 Ocak Cumartesi:


14.00 İlbank-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

14.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Vakıfbank)

15.30 Aras Kargo-Zeren Spor (TVF Atatürk)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

Efeler Ligi

25 Ocak Pazar:

14.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta (Şahinbey)

16.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Ünye)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (İBB Cebeci)

16.30 Gebze Belediyespor-Spor Toto (Gebze)

19.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
