Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, 4. tura çıktı

Tek erkeklerde ve tek kadınlarda dünya 1 numaraları Alcaraz ve Sabalenka, Avustralya Açık'ta bir üst tura yükselmeyi başardı

calendar 23 Ocak 2026 11:26
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

ALCARAZ DOLU DİZGİN

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan ve Avustralya Açık'ta ilk kupasını kaldırmak için mücadele eden 22 yaşındaki Alcaraz, 32 numaralı seribaşı Fransız Corentin Moutet'yi 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

Alcaraz, 4. turda 19 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ile karşılaşacak.


11 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev de Macar Fabian Marozsan'ı 6-7, 4-6, 7-5, 6-0 ve 6-3'lük setlerle geriden gelerek 3-2 mağlup etti. 

SABALENKA "TİE-BREAK"LERLE KAZANDI

Kariyerinde 2 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Belaruslu Aryna Sabalenka, Avusturyalı Anastasia Potapova'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur biletini aldı.

Sabalenka'nın 4. turdaki rakibi 17 numaralı seribaşı Kanadalı Victoria Mboko oldu.

İki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff da vatandaşı Hailey Baptiste'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Gauff, 19 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova ile eşleşti.

