23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Basketbolda haftanın programı

Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 20. hafta maçları oynanacak

calendar 23 Ocak 2026 11:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Basketbolda haftanın programı
Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 20. hafta kıran kırana geçen maçlara sahne olacak
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Basketbol Süper Ligi

23 Ocak Cuma:


19.00 Glint Manisa Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)

24 Ocak Cumartesi:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Mersin Spor (Beşiktaş GAİN)

20.30 TOFAŞ-Galatasaray MCT Technic (TOFAŞ)

25 Ocak Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Bursaspor Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Trabzonspor-Safiport Eroskpor (Hayri Gür)

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

26 Ocak Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

24 Ocak Cumartesi:

Dardanel Çanakkale Belediyespor-Kocaeli Kadın Basketbol (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi) (Maç saati henüz belirlenmedi)

13.00 Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın (Beşiktaş GAİN)

25 Ocak Pazar:

13.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Opet (Ankara)

15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Sinan Erdem)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Çimsa ÇBK Mersin (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Basketbol Ligi

23 Ocak Cuma:

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Cemefe Gold Haremspor (Kocaeli Atatürk)

24 Ocak Cumartesi:

14.45 Fenerbahçe Koleji RAMS-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Darüşşafaka Lassa-Kipaş İstiklalspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.15 OGM Ormanspor-Göztepe (M.Sait Zarifoğlu)

25 Ocak Pazar:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

26 Ocak Pazartesi:

17.00 iLab Basketbol-Çayırova Belediyesi (Beşiktaş GAİN)

20.00 Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyesispor (Karataş Şahinbey)

Yalovaspor Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (90.Yıl) (Maç saati henüz belirlenmedi)

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
