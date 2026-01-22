Fenerbahçe, Juventus ile anlaştı; En-Nesyri anlaşmasının detayları

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Juventus ile anlaşma sağladı.
Di Marzio'nun geçtiği habere göre; Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, perşembe sabah saatlerinde İstanbul'a geldi ve son pazarlıkları yaparak transferde anlaşma sağladı.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Buna göre Juventus, Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar 5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu 19 milyon Euro olacak. Ayrıca, 3 milyon Euro da bonus maddeleri olacak.
TUTTO: "OPSİYON ZORUNLU"
TuttoSport'ta yer alan habere göre; 19 milyon Euro satın alma opsiyonu zorunlu olacak.
OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ, ALDI
En-Nesyri'nin Juventus'tan ilk 11 garantisi istediği ve bu garantiyi aldığı için teklifi kabul ettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Di Marzio'nun geçtiği habere göre; Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, perşembe sabah saatlerinde İstanbul'a geldi ve son pazarlıkları yaparak transferde anlaşma sağladı.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Buna göre Juventus, Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar 5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu 19 milyon Euro olacak. Ayrıca, 3 milyon Euro da bonus maddeleri olacak.
TUTTO: "OPSİYON ZORUNLU"
TuttoSport'ta yer alan habere göre; 19 milyon Euro satın alma opsiyonu zorunlu olacak.
OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ, ALDI
En-Nesyri'nin Juventus'tan ilk 11 garantisi istediği ve bu garantiyi aldığı için teklifi kabul ettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.