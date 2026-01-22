22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
0-1
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
4-1
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
0-049'
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
2-0
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
2-190'
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
3-1
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
1-1
22 Ocak
Braga-N. Forest
1-0
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
3-1
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
1-0
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
3-3
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
3-0
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
0-1
22 Ocak
Bologna-Celtic
2-2
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
1-0
22 Ocak
Young Boys-Lyon
0-1
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
1-1
22 Ocak
PAOK-Real Betis
2-0
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
2-1

Fenerbahçe, Juventus ile anlaştı; En-Nesyri anlaşmasının detayları

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Juventus ile anlaşma sağladı.

calendar 22 Ocak 2026 21:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Juventus ile anlaştı; En-Nesyri anlaşmasının detayları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Juventus ile anlaşma sağladı.

Di Marzio'nun geçtiği habere göre; Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, perşembe sabah saatlerinde İstanbul'a geldi ve son pazarlıkları yaparak transferde anlaşma sağladı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI


Buna göre Juventus, Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar 5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu 19 milyon Euro olacak. Ayrıca, 3 milyon Euro da bonus maddeleri olacak.

TUTTO: "OPSİYON ZORUNLU"

TuttoSport'ta yer alan habere göre; 19 milyon Euro satın alma opsiyonu zorunlu olacak.

OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ, ALDI

En-Nesyri'nin Juventus'tan ilk 11 garantisi istediği ve bu garantiyi aldığı için teklifi kabul ettiği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.