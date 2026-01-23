23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Samsun, kritik maçta Kocaeli'yi ağırlıyor

Son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen Samsunspor, kötü gidişata Kocaeli karşısında "dur" demek istiyor

calendar 23 Ocak 2026 11:13
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Samsun, kritik maçta Kocaeli'yi ağırlıyor
Samsunspor, Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Süper Lig'de 18 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, 26 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde 6 haftadır galibiyet alamayan Samsun ekibi, galibiyet hasretine Kocaelispor maçını kazanarak son vermek istiyor.

SAKATLIKLAR CAN YAKIYOR


Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Van Drongelen Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Afrika Kupası'ndan dönen Cherif Ndiaye ile yeni transfer Kouadou Jaures Assoumou'nun ise bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Samsunspor, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan müsabakada Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
