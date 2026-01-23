Çocuklar, cesaret gerektiren kayakla atlamaya hazırlanıyor

Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan atlama kulelerinde, eski milli sporcu İrfan Çintımar'ın öncülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle kayakla atlamacı yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı.Mayıs ayında başlatılan projeyle sporla tanışan 9-14 yaş aralığındaki yaklaşık 300 çocuk, eleme usulüyle düzenlenen çeşitli testlerde başarılı olmak için mücadele etti.Elemelerde başarılı olup ve yaz mevsiminde antrenmanlarına başlayan ve şimdilerde ise yoğun yağan karla beyaza bürünen 20'lik diye tabir edilen rampaya çıkan yaklaşık 20 çocuk, cesaret ve disiplin gerektiren kayakla atlamada geleceğin milli sporcusu olma için gayret gösteriyor.Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü antrenmanlara aileleriyle gelen çocuklar, akşam saatlerinde dondurucu soğukta tecrübeli eğitmenler eşliğinde söz konusu rampadan başarılı bir şekilde inip geleceğin kayakla atlamacısı olmak için çabalıyor.Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kulelerde 5 rampanın olduğunu, bunlardan üçünün 20, 40 ve 60'lık rampalardan oluştuğunu söyledi.Küçük çocukların ilk önce 20'lik rampada antrenman yaptığını belirten Çakmur,dedi.Çakmur, çocukların belli aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini ifade ederek,diye konuştu.Çocukların gelişimlerinin ardından daha büyük rampalardan atlayış yapacaklarını dile getiren Çakmur, şöyle devam etti:Çakmur, kayakla atlamaya sporununa yeni çocukların dahil olacağını anlatarak, şunları kaydetti:Çocukların antrenmanını izlemeyen gelen velilerden Saliha Hayat da oğlunun yaklaşık bir yıldır bu sporu yaptığını, her gün antrenman eksiği olmadan atlama kulelerine geldiklerini söyledi.Çocuklarının yanında olmak için alanda bulunduklarını anlatan Hayat,ifadelerini kullandı.Çocuklardan 10 yaşındaki Zehra Betül Dursun ise bu sporu severek yaptığını anlatarak,diye konuştu.9 yaşındaki Muhsin Ali Hayat da eğitimlere yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini, hocalarını çok sevdiğini ve ileride şampiyon bir sporcu olarak Türk bayrağını zirveye çıkarmayı istediğini söyledi.