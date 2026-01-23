23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Başakşehir, Kayseri'ye konuk oluyor

Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak

Başakşehir, Kayseri'ye konuk oluyor
Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi Zecorner Kayserispor'a konuk olacak.
RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Başakşehir, Süper Lig'in son 5 haftasında yakaladığı form grafiğiyle dikkati çekiyor.

Bu süreçte 3'ü üst üste olmak üzere 4 galibiyet alan ve 1 de beraberlik yaşayan turuncu-lacivertli ekip, Kayserispor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.


Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, 19. haftaya 26 puanla 6. sırada girdi.

Ligde yaptığı karşılaşmaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 7'sinden mağlubiyetle ayrılan Zecorner Kayserispor ise 15 puanla 16. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan mücadele, 1-1 berabere tamamlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
