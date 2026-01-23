Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ısrarı!

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, kalan maçlarda hata yapmamak adına transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Kadrosuna golcü bir oyuncuyu katmak isteyen Fenerbahçe, eski yıldızı Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı.



Muriqi için Mallorca ile görüşen ve 12 milyon euroluk bir teklif yapan sarı-lacivertli takım, 16 milyon euroluk talep sonrası geri adım atmıştı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre;

Başkan Sadettin Saran ve Domenico Tedesco ile görüşen Ertan Torunoğulları-Devin Özek ikilisi yapılan toplantı sonrası yıldız futbolcuyu tekrar gündemine aldı.Özek ve Torunoğulları, birkaç gün içinde İspanya'ya giderek Kosovalı golcü için İspanyol ekibiyle yeniden görüşecek.Fenerbahçe'nin Muriqi için yaptığı 12 milyon euroluk teklifine bonus maddeleri de ekleyeceği belirtildi.Haberde daha önce Türkiye'de yıllarca forma giyen ve Türkiye'yi kendi vatanı gibi gören Vedat'ın da geri dönmek istediği iddia edildi.Sarı-lacivertliler, oyuncunun bu durumunu masada koz olarak kullanacak. Ertan Torunoğulları ile Devin Özek'in, bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi planladığı ifade edildi.31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Vedat Muriqi'nin Mallorca ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.Bu sezon 19 maçta 1543 dakika süre alan oyuncu, 14 gollük katkı sağladı.