Galatasaray'da veda haftası: Ahmed Kutucu

Galatasaray, gelecek hafta Ahmed Kutucu'ya veda edebilir.
Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu ile devre arasında yollarını ayırma kararı almıştı. Kupadaki Başakşehir maçının ardından Ahmed Kutucu'yu Şampiyonlar Ligi maçları bitene kadar kadroda tutma kararı alan Galatasaray, Devler Ligi'nde çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak ve lig etabını tamamlayacak.
DEVLER LİGİ SONRASI VEDA
Galatasaray, Manchester City karşılaşmasının ardından Ahmed Kutucu'nun ayrılığına onay vermeyi planlıyor.
OULAI TRANSFERİ
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai ile ilgileniyor. Bu transfer için Trabzonspor ile temasta olan ve teklif yapan Galatasaray, bu teklifte Ahmed Kutucu'yu da önerdi. Oulai için yapılacak görüşmelere göre de Ahmed Kutucu'nun geleceği şekillenebilir.
Galatasaray forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu ile devre arasında yollarını ayırma kararı almıştı. Kupadaki Başakşehir maçının ardından Ahmed Kutucu'yu Şampiyonlar Ligi maçları bitene kadar kadroda tutma kararı alan Galatasaray, Devler Ligi'nde çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak ve lig etabını tamamlayacak.
DEVLER LİGİ SONRASI VEDA
Galatasaray, Manchester City karşılaşmasının ardından Ahmed Kutucu'nun ayrılığına onay vermeyi planlıyor.
OULAI TRANSFERİ
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai ile ilgileniyor. Bu transfer için Trabzonspor ile temasta olan ve teklif yapan Galatasaray, bu teklifte Ahmed Kutucu'yu da önerdi. Oulai için yapılacak görüşmelere göre de Ahmed Kutucu'nun geleceği şekillenebilir.
Galatasaray forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.