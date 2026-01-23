23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Galatasaray'da veda haftası: Ahmed Kutucu

Ahmed Kutucu ile devre arasında yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu Şampiyonlar Ligi maçları bitene kadar kadroda tutma kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta içerisinde Ahmed Kutucu'ya veda edebilir.

calendar 23 Ocak 2026 08:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da veda haftası: Ahmed Kutucu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, gelecek hafta Ahmed Kutucu'ya veda edebilir.

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu ile devre arasında yollarını ayırma kararı almıştı. Kupadaki Başakşehir maçının ardından Ahmed Kutucu'yu Şampiyonlar Ligi maçları bitene kadar kadroda tutma kararı alan Galatasaray, Devler Ligi'nde çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak ve lig etabını tamamlayacak.

DEVLER LİGİ SONRASI VEDA

Galatasaray, Manchester City karşılaşmasının ardından Ahmed Kutucu'nun ayrılığına onay vermeyi planlıyor.

OULAI TRANSFERİ


Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Oulai ile ilgileniyor. Bu transfer için Trabzonspor ile temasta olan ve teklif yapan Galatasaray, bu teklifte Ahmed Kutucu'yu da önerdi. Oulai için yapılacak görüşmelere göre de Ahmed Kutucu'nun geleceği şekillenebilir.

Galatasaray forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.