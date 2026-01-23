23 Ocak
Galatasaray'da iki eksik

Galatasaray'da Wilfried Singo ve Arda Ünyay'ın, Fatih Karagümrük maçında forma giymesi beklenmiyor.

calendar 23 Ocak 2026 09:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iki eksik
Galatasaray, ligin 19. haftasında Fatih Karagümrük ile cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu maçta da karşılaşmada da riske edilmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı sahaya çıkamayacak.


Ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu maçta sahaya çıkacak.

