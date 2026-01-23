23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Beşiktaş'ta orta saha için yeni aday: Nadiem Amiri

Beşiktaş, orta saha için Mainz forması giyen Nadiem Amiri'yi gündemine aldı.

Beşiktaş'ta orta saha için yeni aday: Nadiem Amiri
Ara transfer döneminde henüz resmi bir hamle yapamayan Beşiktaş'ta zaman daralırken, siyah-beyazlı yönetim çalışmalarına hız verdi.

Orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Mainz forması giyen Nadiem Amiri oldu. 

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen 29 yaşındaki Alman futbolcu için siyah-beyazlıların, kulübü Mainz'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Mainz formasıyla 23 maça çıkan Amiri, 10 gol 2 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
