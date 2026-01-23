Beşiktaş'ta orta saha için yeni aday: Nadiem Amiri

Ara transfer döneminde henüz resmi bir hamle yapamayan Beşiktaş'ta zaman daralırken, siyah-beyazlı yönetim çalışmalarına hız verdi.
Orta saha takviyesi için arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Mainz forması giyen Nadiem Amiri oldu.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ
Menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen 29 yaşındaki Alman futbolcu için siyah-beyazlıların, kulübü Mainz'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Mainz formasıyla 23 maça çıkan Amiri, 10 gol 2 asistlik performans sergiledi.