23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
20:00
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
20:00
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
20:30
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
20:30
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

Galatasaray ile Fatih Karagümrük 22. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibiyle 22. kez karşı karşıya gelecek.

calendar 23 Ocak 2026 12:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de cumartesi 22. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 21 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 14 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 42 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.


- Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 10 lig maçında 6 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, rakibinin sahasında 22 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

- Galatasaray, son 8 randevuda yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 8 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
