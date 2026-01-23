Galatasaray ile Fatih Karagümrük 22. randevuda

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de cumartesi 22. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, ligde daha önce 21 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 14 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Rekabette Galatasaray 42 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.
- Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.
Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 10 lig maçında 6 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, rakibinin sahasında 22 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
- Galatasaray, son 8 randevuda yenilmedi
Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 8 Süper Lig maçında mağlup olmadı.
Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
- En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.
Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.
