Altınordu, Erzincan'a karşı puan arayışında

Düşme potasında yer alan Altınordu, Erzincan deplasmanından mutlu ayrılmak istiyor

calendar 23 Ocak 2026 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu, Erzincan'a karşı puan arayışında
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik 1 yenilgi alarak 13 puana ulaşan düşme hattındaki Altınordu 24 Ocak Cumartesi günü  22'nci hafta mücadelesinde 22 puanlı 12'nci basamaktaki 24 Erzincanspor'un konuğu olacak.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Lütfullah Aslan düdük çalacak.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan santrfor Keni Var, kaleciler Umut ve Efe Kaan'ın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Gökhan Süzen ise sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak.

Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, "Zorlu hava şartları ve rakibin durumu düşünüldüğünde güzel bir maç bizi bekliyor. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Biz her maçta puan ve puanlara talibiz" dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
