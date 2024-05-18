Halim Okta: "Hakem Hatayspor'a izin verdi"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, 2-2 biten Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halim Okta: 'Hakem Hatayspor'a izin verdi'
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18 Mayıs 2024 21:56
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 23:39
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okta, "İlk yarıda top bizde kaldı ama mağlup bitirdik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle tempomuzu arttırdık. Basit goller yedik. Böyle goller yemememiz gerekirdi. Hakem Cihan Aydın, tempoyu yükseltmek istediğimiz anlarda Hataysporlu oyuncuların zaman geçirmesine izin verdi. Son dakikalarda gelen penaltı golüyle berabere bitirdik. Kazanamadığımız için üzgünüz." şeklinde görüş belirtti.

Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta yapacakları Türkiye Kupası finaline ilişkin de konuşan Halim Okta, "Kupayı kazanmak istiyoruz. Büyük bir takımız. O maçı mutlaka kazanacağız. Tüm hazırlıklarımızı bunun üzerine yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okta, sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Jackson Muleka'yı kupa finaline yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.



 
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