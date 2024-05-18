Marco Reus veda maçında şov yaptı!

👏Marco Reus, veda maçında müthiş bir frikik golü atıyor!pic.twitter.com/SrZtKLubc7



— Sporxtv (@sporxtv) May 18, 2024

Bundesliga son hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Darmstadt 98 ile karşılaştı. Signal Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ian Maatsen, 38. dakikada Marco Reus, 72. dakikada Julian Brandt ve 88. dakikada Donyell Malen kaydetti.Dortmund'dan ayrılacak olan Marco Reus, veda maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Reus, ayrıca golünü de serbest vuruştan attı.82. dakikada yerini Nmecha'ya bırakan Alman yıldız, oyundan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.Bu sonucun ardından Dortmund puanını 63'e çıkardı ve sezonu 5. sırada tamamladı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Darmstadt ise sezonu 17 puanla son sırada bitirdi.