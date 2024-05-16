Haber Tarihi: 16 Mayıs 2024 17:15 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 17:15

e-YÖKDİL 2024/3 sınav yerleri açıklandı mı?

e-YÖKDİL sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri konularından sınava katılım sağlayacak adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini öğrenebilecek. İşte e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

e-YÖKDİL 2024/3 sınav yerleri açıklandı mı?
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e-YÖKDİL 2024/3 sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merakla bekleniyordu. e-YÖKDİL sınav yerleri erişime açıldı. İşte e-YÖKDİL 2024/3 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

e-YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

18 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
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