e-YÖKDİL 2024/3 sınav yerleri açıklandı mı?

e-YÖKDİL 2024/3 sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merakla bekleniyordu. e-YÖKDİL sınav yerleri erişime açıldı. İşte e-YÖKDİL 2024/3 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.



e-YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI



18 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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