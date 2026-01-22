Mourinho: 'Artık en çok algı yapan kazanıyor'

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, modern futboldaki teknik direktör tercihleri ve başarı algısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, günümüzde kazanmaktan çok algının ön plana çıktığını savundu.
Mourinho, geçmişle bugünü kıyaslayarak, "Eskiden en çok kazananın en iyi olduğuna inanılırdı, ama artık durum böyle değil. Şimdi en çok algı yaratan en iyi olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.
Bazı teknik direktörlerin başarısız sonuçlara rağmen fikirlerinden vazgeçmediğini belirten Portekizli teknik adam, bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Mourinho, "İşe yaramayan şeyleri deneyen ve başarısız olan antrenörler var ama 'fikrime sadık kalarak öldüm' diyorlar. Eğer fikrine sadık kalarak ölürsen aptalsın demektir" dedi.
2004 yılında Avrupa şampiyonu olarak Premier Lig'e adım attığını hatırlatan Mourinho, o dönemde ligdeki teknik direktör profilinin bugünkünden çok farklı olduğunu vurguladı. "O yıl Premier Lig'e yalnızca iki yabancı teknik direktör gelmişti: Ben ve UEFA Kupası'nı kazanan Rafa Benitez. Benitez Valencia ile kupayı kazandı ve Liverpool'a gitti, ben ise Porto ile kazandım ve Chelsea'ye gittim" şeklinde konuştu.
"ADINI BİLE BİLMEDİĞİM TEKNİK DİREKTÖRLER PREMİER LİGDE"
Günümüzde Premier Lig'e gelen bazı teknik direktörlerin geçmiş başarılarıyla değil, farklı kriterlerle seçildiğini dile getiren Mourinho, "Bugün adlarını bile bilmediğim teknik direktörler Premier Lig'e gidiyor ve bunu saygısızlık olarak söylemiyorum, bu bir gerçek. Bazı teknik direktörler galibiyetlerle değil, verilerle ve sayılarla tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.
Futboldaki anlayışın kökten değiştiğini savunan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı: "Algılar yaratılıyor ve bugün kazanmaktan daha önemli olanın 'nasıl oynadığın, nasıl göründüğün' olduğu fikri satılıyor. Bu seviyede işler tamamen değişti."
