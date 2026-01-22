Mourinho: 'Artık en çok algı yapan kazanıyor'

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, modern futboldaki teknik direktör tercihleri ve başarı algısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, günümüzde kazanmaktan çok algının ön plana çıktığını savundu.Mourinho, geçmişle bugünü kıyaslayarak,ifadelerini kullandı.Bazı teknik direktörlerin başarısız sonuçlara rağmen fikirlerinden vazgeçmediğini belirten Portekizli teknik adam, bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Mourinho,dedi.2004 yılında Avrupa şampiyonu olarak Premier Lig'e adım attığını hatırlatan Mourinho, o dönemde ligdeki teknik direktör profilinin bugünkünden çok farklı olduğunu vurguladı.şeklinde konuştu.Günümüzde Premier Lig'e gelen bazı teknik direktörlerin geçmiş başarılarıyla değil, farklı kriterlerle seçildiğini dile getiren Mourinho,ifadelerini kullandı.Futboldaki anlayışın kökten değiştiğini savunan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı: