22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Mourinho: "Artık en çok algı yapan kazanıyor"

Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, günümüz teknik direktör seçimleri ve başarı kriterleri hakkında sert ifadelerde bulundu

22 Ocak 2026 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Mourinho: 'Artık en çok algı yapan kazanıyor'
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, modern futboldaki teknik direktör tercihleri ve başarı algısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, günümüzde kazanmaktan çok algının ön plana çıktığını savundu.

Mourinho, geçmişle bugünü kıyaslayarak, "Eskiden en çok kazananın en iyi olduğuna inanılırdı, ama artık durum böyle değil. Şimdi en çok algı yaratan en iyi olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Bazı teknik direktörlerin başarısız sonuçlara rağmen fikirlerinden vazgeçmediğini belirten Portekizli teknik adam, bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Mourinho, "İşe yaramayan şeyleri deneyen ve başarısız olan antrenörler var ama 'fikrime sadık kalarak öldüm' diyorlar. Eğer fikrine sadık kalarak ölürsen aptalsın demektir" dedi.


2004 yılında Avrupa şampiyonu olarak Premier Lig'e adım attığını hatırlatan Mourinho, o dönemde ligdeki teknik direktör profilinin bugünkünden çok farklı olduğunu vurguladı. "O yıl Premier Lig'e yalnızca iki yabancı teknik direktör gelmişti: Ben ve UEFA Kupası'nı kazanan Rafa Benitez. Benitez Valencia ile kupayı kazandı ve Liverpool'a gitti, ben ise Porto ile kazandım ve Chelsea'ye gittim" şeklinde konuştu.

"ADINI BİLE BİLMEDİĞİM TEKNİK DİREKTÖRLER PREMİER LİGDE"

Günümüzde Premier Lig'e gelen bazı teknik direktörlerin geçmiş başarılarıyla değil, farklı kriterlerle seçildiğini dile getiren Mourinho, "Bugün adlarını bile bilmediğim teknik direktörler Premier Lig'e gidiyor ve bunu saygısızlık olarak söylemiyorum, bu bir gerçek. Bazı teknik direktörler galibiyetlerle değil, verilerle ve sayılarla tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Futboldaki anlayışın kökten değiştiğini savunan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı: "Algılar yaratılıyor ve bugün kazanmaktan daha önemli olanın 'nasıl oynadığın, nasıl göründüğün' olduğu fikri satılıyor. Bu seviyede işler tamamen değişti."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
