22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

İlhan Cavcav kabri başında anıldı

Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Kulübünün Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının 9. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.
Başkent ekibi tarafından Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine yönetim ve divan kurulu üyeleri, eski futbolcular ile kulüp personelinin yanı sıra taraftarlar katıldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkan Yardımcısı Arif Ölmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rahmetli başkanımızı ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz. Bugün gerçekten bizim için önemli bir gün, uzun yıllar kulübümüze hizmet eden aynı zamanda Türk sporunda, Türk futbolunda büyük bir yeri olan çok kıymetli bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü bir kez daha burada yaşıyoruz. Ben de uzun yıllar onunla çalıştım, çok yakın mesai arkadaşlığını yaptım, ondan öğrendiğim şeyleri anlatmaya kelimeler yetmez. Başkanımızı tekrar saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak'ın takımın çok önemli bir görüşmesi nedeniyle anma törenine katılamadığını belirten Arif Ölmez, efsane başkan İlhan Cavcav'ın ruhunun şad olmasını, mekanının cennet olmasını dileğini söyledi.


Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma töreni, merhum İlhan Cavcav'ın kabrine konulan kırmızı karanfiller ve ruhu için okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla son buldu.

İlhan Cavcav'ın anma töreni sonrası, 3 yıl önce vefat eden Gençlerbirliği'nin efsane başkanlarından Hasan Şengel'in Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında da Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
