22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Wilfried Singo'nun kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kendisine ait böyle bir açıklama bulunmadığını duyurdu.

calendar 22 Ocak 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 16:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Galatasaray Kulübü'nden, Wilfired Singo ile ilgili çıkan "Bundan sonra kariyeri boyunca sağ bek oynayamaz" iddiaları üzerine açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Wilfired Singo ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Yener İnce yaptığı açıklamada "Bugün sosyal medyada yer alan "Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu." ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Wilfired Singo, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da takımla birlikte antrenmana çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
