Altınordu'nun sakatlık kabusu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İskenderunspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da 4 futbolcunun sakatlık yaşaması keyifleri kaçırdı.İzmir temsilcisinde santrfor Keni Var, maçın 24'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol bek Gökhan Süzen ise ilk yarının uzatma bölümünde sakatlanıp oyunu terk etti. Ev sahibi ekipte kaleci Umut da sakatlık kabusu yaşayarak 57'nci dakikada oyundan alındı. Umut'un yerine kaleye geçen Efe Kaan'ın ise burnu kırıldı. Genç file bekçisi takımının oyuncu değiştirme hakkı kalmaması nedeniyle son 10 dakika kırık burunla mücadele etti.Sağlık ekibi iki kaleciyi ve Keni Var'ı cumartesi günü deplasmanda oynanacak 24Erzincanspor maçına yetiştirmek için seferberlik başlattı. Gökhan'ın ise bu hafta forma giyemeyeceği bildirildi.Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, İskenderunspor karşılaşması sonrası, "diye konuştu.