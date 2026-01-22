22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Altınordu'nun sakatlık kabusu

Son maçında İskenderunspor ile karşılaşan Altınordu, 90 dakikada 4 sakat verdi

calendar 22 Ocak 2026 13:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'nun sakatlık kabusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde İskenderunspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da 4 futbolcunun sakatlık yaşaması keyifleri kaçırdı.

İzmir temsilcisinde santrfor Keni Var, maçın 24'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sol bek Gökhan Süzen ise ilk yarının uzatma bölümünde sakatlanıp oyunu terk etti. Ev sahibi ekipte kaleci Umut da sakatlık kabusu yaşayarak 57'nci dakikada oyundan alındı. Umut'un yerine kaleye geçen Efe Kaan'ın ise burnu kırıldı. Genç file bekçisi takımının oyuncu değiştirme hakkı kalmaması nedeniyle son 10 dakika kırık burunla mücadele etti.

Sağlık ekibi iki kaleciyi ve Keni Var'ı cumartesi günü deplasmanda oynanacak 24Erzincanspor maçına yetiştirmek için seferberlik başlattı. Gökhan'ın ise bu hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

ENDER TRAŞ: ALINAN HER PUAN BİZİ DİRİ TUTUYOR

Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, İskenderunspor karşılaşması sonrası, "Puan ve puanlar aldığımız sürece rakibin kim olduğu bizim için ikinci planda. Çünkü alınan her puan bizi diri tutuyor, özgüvenimizi yükseltiyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu nedenle buradan alınan 1 puan bizim için çok anlamlı" dedi. Yaşanan talihsiz sakatlıklara da dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda Keni Var Uzun ve Gökhan Süzen sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İkinci devrede kalecimiz Umut'un sakatlanmasıyla mecburen değişiklik hakkımızı kullanmak zorunda kaldık. Buna rağmen oyundan kopmadık ve mücadeleyi bırakmadık" diye konuştu.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
