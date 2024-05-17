Haber Tarihi: 17 Mayıs 2024 16:44 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 16:44

Centro yasaklandı mı? Centro gofret neden yasaklandı?

Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturan Centro Muzlu Gofret'in yasaklandığı kararı vatandaşı merak ettirdi. Alınan karar Centro Muzlu Gofret dışındaki birçok ürünü de ilgilendiriyor. Centro muzlu gofret ülke genelinde yasaklandı! Centro Muzlu Gofret olayı ne? Bim Centro Muzlu Gofreti neden yasakladı?

Centro yasaklandı mı? Centro gofret neden yasaklandı?
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Türkiye'de Bim zincir marketlerinde satışı gerçekleştirilen Centro Muzlu Gofret ve diğer ürünlere yönelik tedbir kararı alındı. Karar kapsamında Centro Muzlu Gofret'in satışı durduruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı yeni çalışmalar kapsamında tüketiciler için aldatıcı ifadeler bulunduran ürünlere yönelik tedbir kararı alınacağı bildirilmişti.
 
Tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle limon sosu gibi ürünlerin satışını yasaklayan bakanlık şimdilerde ise gıda ürünleri için aynı kararı alma yolunda ilerliyor. Alınan kararla beraber şu andan itibaren üzerinde "Muz tadında", "Muz lezzeti" "Muz keyfi" gibi ibareler bulunan ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Peki Centro muzlu gofret ülke genelinde neden yasaklandı? Centro Muzlu Gofret olayı ne? Bim Centro Muzlu Gofreti neden yasakladı?
 
CENTRO MUZLU GOFRET NEDEN YASAKLANDI?

Elde edilen bilgilere göre Centro Muzlu Gofret başta olmak üzere buna benzer ürünlerin bundan sonraki süreçlerde satışı gerçekleşmeyecek. Üründe, içeriği ile aynı bilgileri taşıyacak ifadelere yer verilmesi zorunlu hale getirilecek.

Centro Muzlu Gofretin içeriğinde yüzde 0,005 oranında muz olduğu belirtilen bu ürünün muzlu gofret gibi tanıtılmasının tüketiciyi yanılttığı bildirilirken bunun dışında muz ya da çilek gibi ürünlerin aromasının kullanıldığı diğer gofretlerde de bu ifadeler kullanılmayacak. Ürünlerde düşük oranlarda muz, çilek olmasına rağmen muzlu, çilekli tanıtımıyla satışa sunulan ürünlerin bundan sonraki dönemde tüketicilere satışı gerçekleşmeyecek.

ÜRETİCİLER YENİ BİR YOL İZLEYECEK

Centro Muzlu Gofret ile adımı atılan bu yasakların sadece belirli markalara ya da ürünlere uygulanmayacağı, tüketiciye satışı gerçekleşen her gıda ürününde bu şartların sağlanmaması durumunda yasakların uygulanacağı belirtildi. Üreticilerden ise bu kapsamda ürünlerinin paketinde yer alan ifadeleri değiştirerek yeni bir yol izlenmesi bekleniyor.
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