Samsunspor ve Alanyaspor yenişemedi

Süper Lig'de 37. hafta maçında Samsunspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Alanyaspor'un deplasmanda golünü 14. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.



Ev sahibi Samsunspor'un golü 60. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.



Bu beraberliğin ardından Samsunspor 43, Alanyaspor 51 puana ulaştı.



Süper Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.



19 MAYIS İÇİN ÖZEL TİŞÖRT



Samsunspor ve Alanyaspor maça, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını temsil eden üzerinde Atatürk ve Bandırma Vapuru baskısı bulunan tişörtlerle çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakika Alanyaspor 1-0 öne geçti. Augusto'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gitti.

31. dakikada misafir takımın sağ taraftan kazandığı serbest atışı Balkovec kullandı. Balkovec'in ceza sahasının hemen önünden direkt kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.

36. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, direk dibinden son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, önce kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı sonra da defans oyuncusunu çalımlayarak plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

79. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Hwang'un şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda çeldi.



Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 77 Schindler), Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 55 Bola), Bennasser, Taylan Antalyalı (Dk. 90 Osman Çelik), Holse, Ntcham (Dk. 55 Fofana), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Fer (Dk. 86 Novais), Richard, Oğuz Aydın (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Efecan Karaca, Augusto (Dk. 65 Janvier), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)

Goller: Dk. 14 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 60 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 75 Zeki Yavru (Yılport Samsuspor)





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