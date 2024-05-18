Premier Lig'de sürpriz ayrılık!

Brighton, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

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Premier Lig'de sürpriz ayrılık!
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18 Mayıs 2024 17:43
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 17:49
Adı birçok takımla anılan Roberto De Zerbi için flaş bir karar alındı.

Brighton, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

44 yaşındaki teknik adam 2022'den beri İngiliz ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyordu.

YENİ ADRESİ BAYERN MÜNİH OLABİLİR

Bununla birlikte Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih'in Thomas Tuchel'in yerine İtalyan teknik adamı düşündüğü ifade edildi.

De Zerbi, Brighton'un başında bu sezon 49 maça çıktı. 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

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