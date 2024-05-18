İlhan Palut: 'Galibiyeti isterdik ama olmadı'

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik ama bugün bir puan alabildik." dedi.Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa takımının iki maçını da aldığı zaman hesapsız bir şekilde ilk 5'e girip Avrupa kupası iddiasını sürdürebilecek durumda olduğunu söyledi.Camiayı heyecanlandırdıkları bir sezonda son periyotta ilk 5 şanslarını yitirdiklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti: