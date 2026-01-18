Afrika'da final zamanı: Senegal - Fas

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon belli oluyor.Turnuvanın ev sahibi Fas, final karşılaşmasında Senegal ile karşı karşıya gelecek.Senegal ile Fas'ın karşılaşacağı Afrika Uluslar Kupası final karşılaşması saat 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den naklen yayınlanacak.Mendy, Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf, Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Mane, Jackson.Bono, Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Aynaoui, Diaz, Saibari, El Khannous, Ez Abde, El Kaabi.: "Kazanmak için teknik ve taktik olarak hazır olmalıyız. 2022 Dünya Kupası yarı finaline ulaşan güçlü bir Fas takımına karşı zorlu bir maç olacak. Çok iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil ederek yarı finale kadar yükseldiler. Ayrıca U20 Dünya Kupası'nı da kazandılar.""Oyuncularımın üzerinde yoğun baskı hissetmeleri benim tek korkum. Baskıya alışkın, kendine güvenen, güçlü bir Senegal ile karşı karşıyayız. Harika bir final olacak, şansımızı yüzde 50-50 görüyorum ama taraftarlarla birlikte şansımız 51 olabilir."