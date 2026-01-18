18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-259'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-157'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-190'
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-286'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Afrika'da final zamanı: Senegal - Fas

Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal ile Fas karşı karşıya gelecek.

Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon belli oluyor.

Turnuvanın ev sahibi Fas, final karşılaşmasında Senegal ile karşı karşıya gelecek.

Senegal ile Fas'ın karşılaşacağı Afrika Uluslar Kupası final karşılaşması saat 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den naklen yayınlanacak.


MUHTEMEL 11'LER

Senegal: Mendy, Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf, Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Mane, Jackson.

Fas: Bono, Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Aynaoui, Diaz, Saibari, El Khannous, Ez Abde, El Kaabi.

NE DEDİLER?

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw: "Kazanmak için teknik ve taktik olarak hazır olmalıyız. 2022 Dünya Kupası yarı finaline ulaşan güçlü bir Fas takımına karşı zorlu bir maç olacak. Çok iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Afrika'yı temsil ederek yarı finale kadar yükseldiler. Ayrıca U20 Dünya Kupası'nı da kazandılar."

Fas Teknik Direktörü Walid Regragui: "Oyuncularımın üzerinde yoğun baskı hissetmeleri benim tek korkum. Baskıya alışkın, kendine güvenen, güçlü bir Senegal ile karşı karşıyayız. Harika bir final olacak, şansımızı yüzde 50-50 görüyorum ama taraftarlarla birlikte şansımız 51 olabilir."




