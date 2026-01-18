Portekiz Ligi'nin 18. haftasında Benfica, Rio Ave deplasmanına konuk oldu. Lig Kupası ve ve Portekiz Kupası'nda kaybeden Benfica, Rio Ave deplasmanında 2-0 kazandı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Lenadro Barreiro ve 25. dakikada kendi kalesine Andreas-Richardos Ntoi attı.



Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Benfica, 42 puana yükseldi. Rio Ave, 20 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Benfica, sahasında Estrela'yı konuk edecek. Rio Ave, Nacional deplasmanına gidecek.



