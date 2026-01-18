18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-261'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-159'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-190'
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-288'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Arthur Zico'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Talisca ve Ederson vurgusu

Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörlerinden Arthur Zico, Sabah Spor'a özel konuştu.

Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörlerinden Arthur Zico, Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüple bir Süper Lig ve bir Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı çalıştırıcı, büyük başarılar kazandığı eski takımının son dönemdeki yükselişinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"OLUMLU SONUÇLAR BİZİ HER ZAMAN SEVİNDİRİR"



Uzaklardan da olsa Fenerbahçe'yi takip ettiğini söyleyen 72 yaşındaki hoca, "Olan biten her şey beni gerçekten çok mutlu ediyor. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazandığını gördüm. Olumlu sonuçlar bizi her zaman sevindirir. Umarım Domenico Tedesco, şimdiye kadar ortaya koyduğu bu başarılı çalışmayı sürdürür ve Fenerbahçe'yi yeniden lig şampiyonluğu yarışının güçlü bir parçası haline getirir" dedi.

TALISCA VE EDERSON VURGUSU 

Tecrübeli teknik adam, takımdaki Brezilyalı futbolculara da ayrı bir parantez açtı ve şunları söyledi: "Anderson Talisca ve Ederson adına da ayrıca mutluyum. İkisi de üst düzey oyuncular. Fenerbahçe'nin bu başarıları elde etmesinde çok büyük katkıları olduğuna inanıyorum.  Büyük maçlara alışkın isimler. Umarım bu performanslarını sürdürürler ve bu harika Fenerbahçe taraftarını mutlu ederek kulübe katkı sağlamaya devam ederler." ifadelerini kullandı.

Zico sözlerini iyi dileklerle tamamladı: "2026'nın sizin ve kurumunuz için harika geçmesini diliyorum. Bol sağlık, huzur ve benim Fenerbahçe'm için çok daha fazla başarı olsun."

72 yaşındaki teknik direktör, 2006 ile 2008 yılları arasında Fenerbahçe'de görev almıştı. Arthur Zico, Fenerbahçe'nin başında 107 maça çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 2.03 puan ortalaması yakalamıştı. 

Arthur Zico, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
