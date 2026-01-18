Arthur Zico'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Talisca ve Ederson vurgusu

Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörlerinden Arthur Zico, Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertli kulüple bir Süper Lig ve bir Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı çalıştırıcı, büyük başarılar kazandığı eski takımının son dönemdeki yükselişinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



"OLUMLU SONUÇLAR BİZİ HER ZAMAN SEVİNDİRİR"

Uzaklardan da olsa Fenerbahçe'yi takip ettiğini söyleyen 72 yaşındaki hoca,dedi.Tecrübeli teknik adam, takımdaki Brezilyalı futbolculara da ayrı bir parantez açtı ve şunları söyledi:ifadelerini kullandı.Zico sözlerini iyi dileklerle tamamladı:72 yaşındaki teknik direktör, 2006 ile 2008 yılları arasında Fenerbahçe'de görev almıştı. Arthur Zico, Fenerbahçe'nin başında 107 maça çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 2.03 puan ortalaması yakalamıştı.Arthur Zico, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.