18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-264'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-162'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Beşiktaş'ta ayrılık için geri sayım: Rafa Silva!

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın ayrılığı için geri sayıma geçildi. Portekizli futbolcunun, Benfica'ya transferinin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.

calendar 18 Ocak 2026 09:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık için geri sayım: Rafa Silva!
Beşiktaş, Benfica'nın Rafa Silva için sonunda pes edip masaya gelmesiyle pazarlıklara başladı.

Portekiz ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro teklif etti. Ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, oynamadığı süreler de dahil tüm maaşını ödediği oyuncu için bu ücreti de bonservisine ekstra yansıtarak 7.5 milyon Euro talep etti.

Geçtiğimiz günlerde son maaşı da hesabına yatırılan Rafa'ya rest çekildi. Bu paraları ya Benfica teklifini yükseltip ödeyecek ya da Rafa Silva bırakacak.

Anlaşmanın 7 milyon euro'ya tamamlanması ve gelecek hafta itibariyle nihai sonuca ermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
